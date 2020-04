„გთხოვთ, მთავრობას შეახსენოთ შეთანხმების მნიშვნელობა“ – ოპოზიციის მიმართვა

ოპოზიციური პარტიები — „ევროპული საქართველო“, „ნაციონალური მოძრაობა“, „ლელო“ და სხვები — საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს მიმართავენ, „ქართულ ოცნებას“ შეახსენონ 8 მარტს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების მნიშვნელობა.

პარტიების განცხადებით, 8 მარტს მიღწეული შეთანხმება არ შესრულდება, სანამ „პოლიტიკური პატიმრები – გიგი უგულავა, გიორგი რურუა და ირაკლი ოქრუაშვილი – არ გათავისუფლდებიან“.

#Georgia‘s opposition parties’ open letter to the international community on the implementation of the March 8 agreement between Government and opposition on constitutional changes and release of political prisoners pic.twitter.com/mJvPaMtwsl

