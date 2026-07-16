უკრაინის უმაღლესმა რადამ მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა — თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების გარეშე. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 264-მა დეპუტატმა, 15 წინააღმდეგი წავიდა, ხოლო 19-მა თავი შეიკავა.
დღესვე, ცოტა ხნით ადრე, დეპუტატებმა მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელად სერგეი კორეცკი დანიშნეს.
სხვა სამინისტროებისგან განსხვავებით, თავდაცვისა და საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების კანდიდატურებს რადაში არა პრემიერ-მინისტრი, არამედ პრეზიდენტი წარადგენს.
მიხაილო ფედოროვის გადადგომის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების ფონზე უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ არ ჩამოყალიბებულა საბოლოოდ, თუ ვის კანდიდატურას წარადგენს პარლამენტში თავდაცვის მინისტრის პოსტზე.
დღეს ზელენსკისა და ფედოროვს შორის კიდევ ერთი შეხვედრა უნდა გაიმართოს.
მინისტრთა კაბინეტი ასეთია:
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დენის შმიგალი — პირველი ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი;
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ტეტიანა ბერეჟნა — ვიცე-პრემიერი უკრაინის ჰუმანიტარული პოლიტიკის საკითხებში — კულტურის მინისტრი;
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ვსევოლოდ ჩენცოვი — ვიცე-პრემიერი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში;
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ვიტალი ბეზჰინი — თემების, ტერიტორიებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების მინისტრი;
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მატვი ბიდნი — ახალგაზრდობისა და სპორტის მინისტრი;
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ანდრი ბუტენკო — განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი;
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ივან ვიჰოვსკი — შინაგან საქმეთა მინისტრი;
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ტარას ვისოცკი — აგრარული პოლიტიკისა და სურსათის მინისტრი;
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მიკოლა კალაშნიკოვი — აღდგენის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის მინისტრი;
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ვიტალი კიმი — ვეტერანების საქმეთა მინისტრი;
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ოლექსანდრ კრავჩენკო — ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის მინისტრი;
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ვიქტორ ლიაშკო — ჯანდაცვის მინისტრი;
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სერჰი მარჩენკო — ფინანსთა მინისტრი;
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დენის მასლოვი — იუსტიციის მინისტრი;
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დენის ულიუტინი — სოციალური პოლიტიკის, ოჯახისა და ერთიანობის მინისტრი;
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ოქსანა ფერჩუკი — ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი.
ხუთშაბათს დილით უკრაინის რამდენიმე ქალაქში მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყო პოპულარული თავდაცვის მინისტრის, მიხაილო ფედოროვის თანამდებობიდან გადაყენების წინააღმდეგ.
ეს გადაწყვეტილება არის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ინიციირებული სამთავრობო კაბინეტის მასშტაბური გადახალისების ნაწილი. დღესვე ბრიფინგი გამართა ფედოროვმა, რომელმაც სხვა საკითხებთან ერთად, აღიარა საკუთარი კონფლიქტი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალ ალექსანდრ სირსკისთან.
ფედოროვმა განაცხადა, რომ შვიდი წელია ზელენსკის იცნობს და მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტს „სირსკის მხარე ჯერ კიდევ არ დაუკავებია“. მისი თქმით, ეს სიტუაცია სახელმწიფოს მეთაურთან უკვე განიხილა და მათ საჯარო უთანხმოებას კონფლიქტად არ მიიჩნევს.
სირსკისთან კონფლიქტი, მობილიზაციაზე კრიტიკა – რის შესახებ ისაუბრა ფედოროვმა ბრიფინგზე
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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