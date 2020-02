იმედგაცრუებული ვარ – აშშ-ს სენატორი რიში უგულავას დაკავებაზე 

აშშ-ს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკელი სენატორი ჯიმ რიში ეხმაურება “ევროპული საქართველოს” ლიდერის გიგი უგულავას დაკავებას და წერს, რომ იმედგაცრუებულია საქართველოს არჩევანით:

“იმედგაცრუებული ვარ, რომ საქართველომ აირჩია გზა გაზარდოს პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებზე. როგორც გასულ კვირას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ვუთხარი, სასამართლო დამოუკიდებლობის კოლაფსი და ოპოზიციის დევნა მიუღებელია”, – წერს აშშ-ს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სენატორი ტვიტერზე.

I’m disappointed Georgia has chosen to increase its politically motivated abuse of opposition politicians. As I told the Georgian foreign minister last week, the collapse of judicial independence & persecution of the opposition is unacceptable behavior. https://t.co/jiY8cvdqXL

— U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) February 11, 2020