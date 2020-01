„საუკუნის შეთანხმება“ – ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარების ტრამპისეული გეგმა

28 იანვარს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ერთად ბრიფინგი გამართა, სადაც წარადგინა ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარების გეგმა. ტრამპის თქმით, ეს არის „საუკუნის შეთანხმება“, რომელიც წარმოადგენს „ორი სახელმწიფოს მოდელის [პრობლემის] რეალისტურ მოგვარებას“.

დონალდ ტრამპმა წარადგინა რამდენიმე პუნტქი, რომელიც ეხება იერუსალიმისა და სადაო ტერიტორიების სტატუსს. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული დოკუმენტის თანახმად, გეგმა გულისხმობს:

გეგმის გამოქვეყნებიდანვე რამდენიმე წუთში, ტრამპმა „ტვიტერზე“ გამოაქვეყნა რუკა, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ისრაელისა და პალესტინის ტერიტორიები. პალესტინის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია, გეგმის თანახმად, ორჯერ გაიზრდება, თუმცა ისრაელის კონტროლის ქვეშ დარჩება ტერიტორიები, რომლებიც პალესტინელებს თავიანთ განუყოფელ ნაწილად მიაჩნიათ.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020