გახარია აშშ-ის ახალ ელჩს ფიცის დადებას ულოცავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია საქართველოში აშშ-ის ახლადდანიშნულ ელჩს, კელი დეგნანს, ფიცის დადებას ულოცავს.

გახარიამ ტვიტერზე დაწერა: „ვულოცავ კელი დეგნანს საქართველოს ელჩად ფიცის დადებას. მოუთმენლად ველით თქვენთან მუშაობას, რათა წინ წავწიოთ საქართველოს ევროპული და ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებები და შევიტანოთ კიდევ უფრო მეტი დინამიკა ჩვენს დიდ ერებს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაში“.

Congratulations to Kelly Degnan on her swearing-in as US Ambassador to #Georgia. We look forward to working with you to advance Georgia’s European & Euro-Atlantic aspirations and bring even greater dynamism to the strategic partnership between our two great nations.

— Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) January 17, 2020