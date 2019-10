აშშ-ის ჯარი, რომელიც სირიას ტოვებს, ახალქალაქში გაიგზავნოს – ლუკ კოფის ინიციატივა

ანალიტიკოსი ლუკ კოფი, რომელიც ამერიკულ კონსერვატიული ორგანიზაცია „ჰერიტიჯის ფონდის“ მკვლევარია, ტვიტერზე წერს:

„შემოთავაზება: აშშ-ის ჯარისკაცები, რომლებიც სირიას ტოვებენ, შეიძლება საქართველოში გაგზავნონ. ისინი გახდებიან „ჰორიზონტს გადაღმა“ ძალა, რომელსაც შეეძლება „ისლამურ სახელმწიფოს“ სწრაფად უპასუხოს, თუკი ის ხელახლა მოიკრებს ძალას.

აშშ-ს შეუძლია, გამოიყენოს ძველი რუსული ბაზა ახალქალაქში, რომელიც მხოლოდ 460 მილით (740 კმ-ით) არის დაშორებული რაქალ რაყას.

ახლა საქართველო უფრო საიმედოა, ვიდრე ერაყი“.

Proposal: US troops leaving Syria could be sent to Georgia & become an “over the horizon” force to respond quickly if ISIS reconstitutes.

USA could use old Russian base at Akhalkalaki which is only 460 miles (740km) from Raqqa.

Georgia more dependable than Iraq right now. 👇🏻 pic.twitter.com/VdIjEONwcO

— Luke Coffey (@LukeDCoffey) October 24, 2019