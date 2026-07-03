„ქრონიკა +“-ის დამფუძნებელს, ელისო კილაძეს 4 თვეა შეზღუდული აქვს სატელეფონო ზარების განხორციელების, მიმოწერისა და შეხვედრის უფლება. ადვოკატის თქმით, დადგენილებებში პროკურატურა უთითებს, რომ არსებობს მოწმეებზე ზეგავლენის საფრთხე.
„პროკურატურამ უკვე სამჯერ გამოიტანა დადგენილება, რომ შეზღუდული ჰქონდეს ელისო კილაძეს არა მარტო მიმოწერა, არამედ პაემანი, სატელეფონო ზარი, კორესპონდენცია. კანონში არის ასეთი რამ, სისხლის სამართლის პროცესში, რომ გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია დროებით იქნეს ეს ღონისძიება გამოყენებული მაგრამ, დროებითი ნიშნავს ერთ თვეს, კანონი ასე ამბობს. შემდეგ არ უნდა გაგრძელდეს უსაფუძვლოდ ეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვთხოვთ საფუძვლებს, ვუსაჩივრებთ პროკურატურას ამ დადგენილებებს, რეაგირება ამას არ აქვს“, – ამბობს ვალერი გელბახიანი.
მისი თქმით, ერთ-ერთ პასუხში პროკურატურამ განაცხადა, რომ ელისო კილაძე ცნობილი ჟურნალისტია და „მაგას რომ მივცეთ მიმოწერისა და კომუნიკაციის თავისუფლებაო, ეგ დაარწმუნებს საზოგადოებას, რომ უდანაშაულოაო“.
ადვოკატის შეფასებით, ელისო კილაძეს თავის მართლებაც კი აკრძალული აქვს, რადგან არა მხოლოდ კომუნიკაცია აქვს შეზღუდული, მისი სასამართლო სხდომებიც დახურულია. ვალერი გელბახიანი ამბობს, რომ საქმეში მტკიცებულებები არაა და მტკიცებულებების გარეშე უნდათ განაჩენის გამოტანა.
„დედას შვილთან დაარეკინეთ! სულ გაგიჟდით?“ – დაწერა დღეს სოციალურ ქსელში ელისო კილაძის შვილმა. მან პოსტზე სახალხო დამცველის აპარატი მონიშნა.
„მიეცით პატიმარ ელისო კილაძეს, კანონით გათვალისწინებული ზარის განხორციელების უფლება. მე, საქართველოს მოქალაქეს, მომეცით შესაძლებლობა სატელეფონო ზარით მაინც გავესაუბრო პატიმარ დედას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ!“ – დაწერა მან.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.