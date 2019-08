მიუხედავად წვიმისა და საფრთხეებისა, ჰონგ-კონგის ქუჩებში აქციაზე 1.7 მილიონი ადამიანი გამოვიდა

ჰონგ-კონგის პროდემოკრატიული პროტესტის მე-11 კვირას წვიმის, ჩინეთის მთავრობის მუქარანარევი გზავნილებისა და პოლიციის მიერ დაწესებული შეზღუდვის მიუხედავად, ქალაქისს ქუჩები მანიფესტანტებით დაიფარა. ორგანიზატორთა ცნობით, 18 აგვისტოს მშვიდობიან დემონსტრაციაზე 1.7 მილიონი ადამიანი გავიდა, რაც ბოლო კვირების მანძილზე, მასშტაბის კუთხით, რეკორდული მაჩვენებელია.

მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა აქციის ჩატარების სანქცია მხოლოდ ჰონგ-კონგის ვიქტორიას პარკში გასცეს, მანიფესტანტები შეზღუდვას არ დაემორჩილნენ და ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებშიც მოაწყვეს მსვლელობა. The Guardian-ის ცნობით, აქციის მონაწილეები სამთავრობო შენობების გარშემოც იყვნენ შეკრებილნი. გამოცემის ჟურნალისტი “ქოლგების ზღვას” უწოდებს სურათს, რომელიც აქციაზე კოკისპირული წვიმის ფონზე შეიქმნა.

Hong Kong’s Victoria Park filled with protesters today in the latest anti-government rally pic.twitter.com/XdIb24DlXv

— SCMP News (@SCMPNews) August 18, 2019