„მოგვანიჭეთ სტატუსი“ – 200-მდე NGO-ს მიმართვა ევროკავშირს

ორასამდე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს ევროკომისიას, „საქართველოში არსებული პრობლემების მიუხედავად და 12 პრიორიტეტის შესრულების ობიექტური შეფასების პარალელურად“, მაინც გასცეს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაცია.

როგორც მათ საერთო განცხადებაშია აღნიშნული, საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილის „ურყევი არჩევანი და სასიცოცხლო ინტერესია, საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა“.

მათივე თქმით, დღეს კარგად ჩანს [სტატუსის მისაღებად შესასრულებელი] 12 რეკომენდაციის შესრულების სირთულეები, „მაგრამ, ამავე დროს, ევროპული არჩევანი საზოგადოების მთავარ მისწრაფებად რჩება, რაც მოქალაქეებს ქმედითი სოლიდარობით აერთიანებს“.

„2023 წლის მარტში ჩვენ შევძელით გაგვეერთიანებინა ქართული საზოგადოება „რუსული კანონის“ წინააღმდეგ, რომელიც დიდი კედელი იქნებოდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. სწორედ ამ ძალისხმევით მოხერხდა ამ კანონის უკუგდება და ყველასთვის ჩვენება, რომ ქართველი ხალხი მომავალშიც მზადაა დაიცვას ქვეყნის ევროპული მომავალი“, – ხაზგასმულია განცხადებაში.

განცხადების ხელმომწერები მიიჩნევენ, რომ სტატუსის მიღება არ იქნება მარტო ევროკავშირისკენ გადადგმული ნაბიჯი და „დაეხმარება ქართველ ხალხს უკეთ გაუმკლავდეს რუსულ ინტერესებს საქართველოში“.

„მოგმართავთ ჩვენი ქვეყნის ერთგულ და ძლიერ ევროპელ მეგობრებს და, კონკრეტულად, ევროკომისიას, საქართველოში არსებული პრობლემების მიუხედავად, 12 პრიორიტეტის შესრულების ობიექტური შეფასების პარალელურად, მოგვეცეს რეკომენდაცია, რომ 2023 წლის დეკემბერში ევროპულმა საბჭომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს“, – ვკითხულობთ განცხადებაში.

განცხადებას ხელს აწერენ:

