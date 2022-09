საქართველოსკენ საცობები ვლადიკავკაზიდან იწყება [ვიდეო]

ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთიდან საქართველოსკენ მომავალი ავტომობილები მრავალ-კილომეტრიან საცობებს ქმნიან.

ინფორმაციას ოსი ჟურნალისტი, ალიკ ფუჰათი ავრცელებს. მისი განცხადებით, საცობი ქალაქ ვლადიკავკაზიდან იწყება.

A traffic jam on the border between Russia and Georgia has reached Vladikavkaz. Several dozen kilometers of people fleeing from Russia. pic.twitter.com/R5hmnCwals

— Alik Puhati (@rajdianos) September 23, 2022