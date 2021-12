ხანგოშვილის მკვლელობაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს

ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობაში ბრალდებულს, რუსეთის მოქალაქე ვადიმ კრასიკოვს/სოკოლოვს გერმანიაში უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს.

ინფორმაციას გერმანული მედიასაშუალებები ავრცელებენ.

Breaking: Judge sentences Vadim Krasikov to life in jail for the assassination of Zelimlhan Khangoshvili. More details expected any moment. Reporting from @welt

გასულ კვირას ბრალდების მხარემ სასამართლო სხდომაზე განაცხადა, რომ ხანგოშვილის მკვლელობის გამოძიება დასრულებულია, მკვლელობა პოლიტიკური მოტივით, რუსეთის სახელმწიფო უწყებების დაკვეთით მოხდა და ბრალდებული ვადიმ სოკოლოვი/კრასიკოვი დაკავშირებულია რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურთან.

გამოძიების თანახმად, ვადიმ კრასიკოვი ბერლინში, პოლონეთის და საფრანგეთის გავლით, ვადიმ სოკოლოვის სახელზე გაყალბებული პასპორტით ჩავიდა.

გარდა მოწმეების ჩვენებების და კამერების ჩანაწერებისა, ვადიმ კრასიკოვის მარშრუტი აღადგინეს მის ტელეფონში ნაპოვნი სიმ ბარათის მეშვეობითაც.

რუსეთ-ჩეჩნეთის ომის ვეტერანი, საქართველოს მოქალაქე, 40 წლის ზელიმხან ხანგოშვილი 2019 წლის 23 აგვისტოს მოკლეს გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში.

მეჩეთში სალოცავად მიმავალ ხანგოშვილს უცნობი პირი ველოსიპედით მიუახლოვდა და სამჯერ ესროლა. ხანგოშვილი მაშინვე გარდაიცვალა.

მისი მკვლელობის ბრალდებით რუსეთის მოქალაქე, ვადიმ სოკოლოვი/კრასიკოვი დააკავეს.

გერმანულ, შემდეგ კი საერთაშორისო მედიაში მალევე გავრცელდა ცნობები მკვლელობაში ბრალდებულის სავარაუდო კავშირზე რუსეთის სახელმწიფო სპეცსამსახურებთან, რასაც დღემდე უარყოფენ მოსკოვში.

თუმცა მედიის შემდეგ ეს ბრალდება გერმანიის სახელმწიფო პროკურატურამაც წამოაყენა.

ბრალდებულის სასამართლო პროცესი 2020 წლის ოქტომბრიდან მიმდინარეობდა.

#BREAKING – A German court found Russian citizen Vadim Krasikov guilty of the August 2019 murder of Tornike Khangoshvili, an ethnic Chechen of Georgian nationality, in a central Berlin park, and sentenced him to life imprisonment. @tomescritt reports from the court

— Riham Alkousaa (@RihamKousa) December 15, 2021