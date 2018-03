დონალდ ტრამპი კიმ ჩენ ინს შეხვედრაზე დათანხმდა

The Guardian-ის ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის მოწვევა მიიღო და ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან, რათა ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო და ბირთვული პროგრამის მომავალი განიხილონ.

თეთრი სახლის განცხადებით, ტრამპი მზადაა, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს 2018 წლის მაისში შეხვდეს, თუმცა ადგილი და ზუსტი დრო ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის.

“კიმ ჩენ ინი ბირთვული განიარაღების შესახებ ესაუბრა სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებს. ასევე, ამ დროის განმავლობაში არ იქნება სარაკეტო ტესტირება. დიდი პროგრესია მიღწეული, მაგრამ სანქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ არ მივაღწევთ შეთანხმებას. შეხვედრის დაგეგმვა მიმდინარეობს”, – წერს ტრამპი ტვიტერზე.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018