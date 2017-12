ვიმედოვნებთ, რომ სააკაშვილის უსაფრთხოება დაცული იქნება – მარგველაშვილი

კიევში განვითარებულ პროცესებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ტვიტერზე ეხმაურება. ის წერს, რომ ეს ყველაფერი უკრაინის შიდა საქმეა.

“ამავე დროს, ამ მოვლენების ცენტრში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ვისი უსაფრთხოებაც ვიმედოვნებთ, რომ დაცული იქნება”, – წერს მარგველაშვილი.

The ongoing processes in #Kiev are the internal affairs of #Ukraine; at the same time, in the center of the events is the former President of Georgia Mikheil #Saakashvili, whose security we hope will be ensured.

— President Of Georgia (@MargvelashviliG) December 5, 2017