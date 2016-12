ბერლინის ტერაქტში ბრალდებული მილანში მოკლეს

იტალიური საინფორმაციო სააგენტოს ANSA-ს ინფორმაციით, ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე 19 დეკემბერს მომხდარ ტერაქტში ბრალდებული მილანში მოკლეს. ტუნისელ ანის ამრის პოლიცია რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა.

BREAKING: Italian news agency ANSA says a man killed in Milan is the Berlin Christmas market suspect.

