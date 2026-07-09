დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები აცხადებენ, რომ 8 ივლისს მიხეილ სარჯველაძესთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მათი ცნობით, სამინისტროს განცხადებით, ერთ-ერთი მედიკამენტის საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა.
„ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, სამინისტრო ინტენსიურ კომუნიკაციას აწარმოებს დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე პრეპარატების მწარმოებელ საერთაშორისო კომპანიებთან.
როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ერთ-ერთი მედიკამენტის საქართველოში ხელმისაწვდომობის საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დასკვნით ეტაპზეა, ხოლო მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალები მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი.
ვიმედოვნებთ, რომ მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებული მოლაპარაკებებიც წარმატებით დასრულდება, პროცესი ზედმეტი შეფერხებების გარეშე გაგრძელდება და ყველა შესაძლო ხელის შემშლელი გარემოება დროულად აღმოიფხვრება.
ამასთან, კომუნიკაცია მიმდინარეობს სხვა ფარმაცევტულ კომპანიებთანაც. კომუნიკაცია ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან დიუშენის პაციენტების კლინიკურ კვლევებში შესაძლო ჩართვის მიმართულებით“, – აცხადებენ მშობლები.
დიუშენის მქონე ბავშვების მშობლებს თითქმის 2 წლის განმავლობაში ჰქონდათ კომუნიკაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან მათი შვლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი მედიკამენტების შემოტანის მოთხოვნით. 2025 წლის მიწურულს მათ წამლის მოთხოვნით აქციების გამართვა დაიწყეს, რადგან ჩათვალეს, რომ ჯანდაცვის მინისტრთან დახურულ კარს მიღმა კომუნიკაცია უშედეგო იყო. თავდაპირველად აქციები ჯანდაცვის სამინისტროსთან იმართებოდა, 2026 წლიდან კი პროტესტმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლა. ამავე პერიოდიდან მშობლები ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვდნენ. თუმცა, თითქმის ნახევარი წლის განმავლობაში კობახიძე მათ მოთხოვნას უგულებელყოფდა. 2026 წლის 20 აპრილიდან მშობლებმა 24-საათიანი პროტესტი დაიწყეს – ისინი, მხარდამჭერებთან ერთად, მორიგეობით ათენებდნენ ღამეს მთავრობის ადმინისტრაციას. პარალელურად, იმართებოდა ყოველკვირეული მარშები და ერთკაციანი აქციები “ქართული ოცნების” დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის, ბიძინა ივანიშვილის სახლთან.
პირველ ივნისს მშობლებმა ღია წერილით მიმართეს ბიძინა ივანიშვილს და სთხოვეს, დაინტერესებულიყო დიუშენით დაავადებული ბავშვების პრობლემით, მოესმინა მათი ხმა და ხელი შეეწყო ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებისთვის, რომლებიც მათ შვილებს მისცემდა სიცოცხლის, მოძრაობისა და უკეთესი მომავლის შანსს.
ივანიშვილისთვის წერილის მიწერიდან 2-დღეში, 3 ივნისს, ირაკლი კობახიძე მშობლებს შეხვდა და მოუსმინა. მეორე დღეს, 4 ივნისს კი ისინი უკვე შეთანხმდნენ ჯგუფის შექმნაზე, რომელიც იმუშავებს ბავშვებისთვის საჭირო მედიკამენტების შესყიდვაზე. საუბარია მშობლების მიერ მოთხოვნილი 4 მედიკამენტიდან [ელევიდისი, ჯივინოსტატი, ეგზონ-სქიფინგი, ვამოროლონი სხვადასხვა ტიპის თერაპიაში გამოიყენება და სხვადასხვა საჭიროებებს პასუხობს] 2 მედიკამენტზე, თუმცა, რომლებზე — ჯერჯერობით არ კონკრეტდება.
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