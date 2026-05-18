დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებმა ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს-ცენტრთან ერთკაციანი აქციები დააანონსეს. ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს, 19:00 საათიდან ერთი მშობელი საპროტესტო ბანერით მივა “ქართული ოცნების” დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის რეზიდენციასთან.
“ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილობით მითითებით ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან შეკრების ჩატარება აგვეკრძალა, ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 ზე ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან, სოლოლაკში ჩავატარებთ ერთკაციან აქციას, რომელიც კანონის თანახმად არ წარმოადგენს შეკრებას და შესაბამისად არ ექცევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მითითების ქვეშ”, – წერა მშობლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
თავდაპირველად, ივანიშვილის რეზიდენციასთან შეკრება მშობლებმა 6 მაისს დააანონსეს. ამისთვის, კანონის შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო წერილობით მიმართეს. თუმცა, უწყებამ იქ აქციის ჩატარებაზე უთხრა.
“ქართულმა ოცნება” 2025 წლის ბოლოს მიიღო კანონი, რომლითაც შეკრების ან მანიფესტაციის გამართვამდე 5 დღით ადრე სავალდებულო ხდება შსს-ს გაფრთხილება. თუ შსს გადაწყვეტს, უფლებამოსილება ექნება, რომ აქციის მონაწილეებს ალტერნატიული დრო და ადგილი შესთავაზოს. საქმე ეხება შეკრებას არა მხოლოდ გზის სავალ ნაწილზე, არამედ ტროტუარზეც. ამასთან, კანონპროექტით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, პირველივე ჯერზე ადმინისტრაციული პატიმრობაა გათვალისწინებული, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა. მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად, ცვლილება აქციის ჩატარებისთვის უწყებისგან ნებართვის აღებას არ გულისხმობს, იურისტების შეფასებით, ჩნდებოდა რისკი, რომ პრაქტიკაში სწორედ შსს-ს განესაზღვრა კონკრეტულ დროსა და სივრცეში აქციის ჩატარება/არჩატარების საკითხი. უფლებადამცველების შეფასებით, ეს ეწინააღმდეგება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებას.
დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია არის იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომელიც კუნთების განლევას იწვევს, რის გამოც ბავშვებს ჯერ სიარული უჭირთ, შემდეგ – ზედა კიდურების მოძრაობა. თანდათან დისტროფია, ანუ განლევა შინაგანი ორგანოების კუნთებსაც ემართება. შედეგად იწყება პრობლემები ღვიძლზე, სასუნთქ გზებზე, გულზე. ამ დაავადების მქონე პაციენტთა საშუალო ასაკი 25-30 წელია.
დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს თითქმის ორი წელია ჯანდაცვის სამინისტროსთან აქვთ მოლაპარაკება წამლის დაფინანსებაზე.
2025 წლის ბოლოს მათ გადაწყვიტეს, რომ მიხელ სარჯველაძესთან დახურულ კარს მიღმა საუბარი უშედეგოა და სამინისტროსთან აქცია გამართეს, სადაც საზოგადოებას მხარდაჭერა სთხოვეს. 2026 წლიდან საპროტესტო აქციებმა მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გადაინაცვლა – მშობლები ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვენ.
20 აპრილიდან მათ უწყვეტი, 24-საათიანი პროტესტი დაიწყეს – დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტთა ოჯახის წევრები და მათი მხარდამჭერები თითქმის ერთი თვეა ღამეს მთავრობის ადმინისტრაციის წინ, პარკში, ღია ცის ქვეშ ათენებენ. ამ ხნის განმავლობაში მათ არაერთი განცხადება დაწერეს ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის მოთხოვნით, თუმცა აღმოჩნდა, რომ კობახიძესთან არათუ კომუნიკაცია, არამედ კომუნიკაციის მცდელობაც კი უშედეგოა. ჯერჯერობით.
