პროკურატურამ ტელეკომპანია „ფორმულას“ მიმართ აღძრულ საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე ოპერატორი მიშო მარტაშვილი დაიბარა. ის უწყებაში დღეს მივა. საქმეზე უკვე გამოიკითხა ჟურნალისტი ნატა ლომაძე, ასევე ტელეწამყვანი დავით ქაშიაშვილი.
ქაშიაშვილმა დღეს იმედი გამოთქვა, რომ უწყება სისხლისსამართლებრივ დევნას შეწყვეტს:
„ინტერესს მე ვერ გამოვიცნობ, მაგრამ საზოგადოება ძალიან გონიერია და აქვს უნარი რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ცრუ ცრუ დასმენის ფაქტზე რომელსაც იძიებ პროკურატურა სისხლის სამართლებრივად. პრინციპში ყველანი გამოვიკითხეთ, მეც, რეპორტაჟის ავტორიც, რეპორტაჟის თანაავტორი ოპერატორი მიშო მარტაშვილი ახლა შევა პროკურატურაში. მეტი არ ვიცი ვინ შეიძლება დაკითხონ, ალბათ არც არავინ და ვიტოვებ ძალიან დიდ იმედს, რომ პროკურატურა მალე გააკეთებს განცხადებას და იტყვის, რომ ეს სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყვიტა“, – თქვა დავით ქაშიაშვილმა.
რა ხდება?
პროკურატურის განცხადებით, გოგა ხაინდრავას მიმართ ტელეკომპანია „ფორმულას“ მიერ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყეს ცრუ დასმენის მუხლით (სისხლის სამართლის კოდექსის 373-3 მუხლის პირველი ნაწილი). უწყების თანახმად, გამოძიებას საფუძვლად დაედო გოგა ხაინდრავას ადვოკატების განცხადება.
საქმე ის არის, რომ „შაბათის ფორმულას“ წყაროზე დაყრდნობით მომზადებული ჰქონდა სიუჟეტი, რომლის მიხედვითაც, „2016-2017 წლებში გოგა ხაინდრავას, სუს-თან შეთანხმებით, ინდოეთისა და პაკისტანის მოქალაქეები საქართველოში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შემოჰყავდა“.
ხაინდრავაც და პროკურატურაც მიიჩნევენ, რომ ამ საკითხზე მომზადებული ჟურნალისტური პროდუქტი საკმარისია იმისათვის, რომ აღიძრას საქმე “ცრუ დასმენაზე”.
სისხლის სამართლის საქმის ინიციირების პარალელურად გოგა ხაინდრავა სამოქალაქო წესით სასამართლოშიც დავობს, რომ ტელეკომპანია მასზე ცრუ და ცილისმწამებლურ ინფორმაციას ავრცელებს. ის პატივისა და ღირსების შელახვისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს.
„ფორმულას“ იურისტის განცხადებით, სამართლებრივი თვალსაზრისით, გოგა ხაინდრავას მიერ წარდგენილი სამოქალაქო სარჩელი ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც აუცილებელია ცილისწამების საფუძვლით მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის.
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