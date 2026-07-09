PSP, როგორც K-Beauty-ის მთავარი ადგილი საქართველოში, აგრძელებს მსოფლიოში პოპულარული ბრენდების ქართველი მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდას. კორეული კანის მოვლის პრემიუმ ბრენდი Manyo მსოფლიოში ცნობილია Clean Beauty-ის ფილოსოფიით. Manyo-ის ერთ-ერთი მთავარი გამორჩეულობა სწორედ ინგრედიენტებზე დაფუძნებული მიდგომა და ფერმენტაციის ტექნოლოგიაა, რომელიც აქტიურ ნივთიერებებს უფრო ეფექტურსა და კანისთვის ადვილად ათვისებადს ხდის.
K-Beauty ბოლო წლებში მსოფლიო კანის მოვლის ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მიმართულებად ჩამოყალიბდა. ამ ფილოსოფიის მთავარი პრინციპი არა სწრაფი ვიზუალური შედეგი, არამედ კანის ჯანმრთელობაზე დაფუძნებული, თანმიმდევრული ყოველდღიური მოვლაა.
სწორედ ამ მიდგომას იზიარებს Manyo, რომლის კონცეფციაც ეფუძნება იდეას, რომ ლამაზი კანი ჯანმრთელი კანიდან იწყება. ბრენდი ქმნის ფორმულებს, რომლებიც აერთიანებს ბუნებრივი წარმოშობის ინგრედიენტებს, ფერმენტირებულ აქტიურ კომპონენტებსა და თანამედროვე დერმატოლოგიური კვლევების შედეგებს. პროდუქციის მთავარი მიზანია კანის ბუნებრივი ბარიერის გაძლიერება, მიკრობიომის მხარდაჭერა, ინტენსიური დატენიანება და კანის ბუნებრივი ბზინვარების შენარჩუნება.
ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხაზი Pure Cleansing Oil – ღრმა გამწმენდი ზეთი, მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად კორეულ გამწმენდ პროდუქტად მიიჩნევა. გარდა ამისა, ქართველი მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია Bifida Biome-ის ხაზი, რომელიც კანის ბარიერის აღდგენასა და მგრძნობიარე კანის მოვლაზეა ორიენტირებული, Galactomy – კანის ტონის გათანაბრებისა და ბუნებრივი ბზინვარებისთვის, ხოლო Glutathione – პიგმენტური ლაქებისა და არათანაბარი ტონის მოვლისთვის.
Manyo-ს სლოგანი – Everyday Magic for Your Skin (ყოველდღიური მაგია შენი კანისთვის), გამოხატავს ბრენდის ფილოსოფიას, რომლის მიხედვითაც ჯანსაღი, ძლიერი და ბუნებრივად ბზინვარე კანი ყოველდღიური, სწორად შერჩეული მოვლის შედეგია.
„PSP ქართველი მომხმარებლისთვის ჩამოყალიბდა მსოფლიოს მოთხოვნადი ბრენდების ერთიან სივრცედ. ამისთვის, მუდმივად ვაფართოებთ კანის მოვლის ბრენდების პორტფელს, მათ შორის K-Beauty. Manyo-ს დამატება ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რადგან მისი ფილოსოფია სრულად ემთხვევა თანამედროვე კანის მოვლის ტენდენციებს – ჯანმრთელი კანი, ეფექტური ინგრედიენტები და გრძელვადიანი შედეგი, ვფიქრობთ, ჩვენი მომხმარებლისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. უახლოეს მომავალში, კიდევ არაერთ საინტერესო ბრენდსა და სიახლეს შევთავაზებთ ქართველ მომხმარებელს” – აცხადებენ PSP-ში.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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