თბილისის საკრებულოს ყოფილ წევრს, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს (ენმ) ზვიად კუპრავას მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა 2.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა.
განაჩენი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს, 29 ივნისს გამოცხადდა.
ზვიად კუპრავა 2025 წლის 1 ოქტომბერს დააკავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მას ბრალად ედებოდა ვიდეო მიმართვაში მთავრობის დამხობისკენ მოწოდება (სსკ-ის 317-ე მუხლი) და ხელისუფლების წარმომადგენლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა (სსკ-ის 353-ე მუხლის პირველი ნაწილი).
მოსამართლემ ის ორივე ბრალში გაამტყუნა. “დამხობის” ნაწილში მიუსაჯა პატიმრობა, ხოლო წინააღმდეგობის ბრალში – 5000-ლარიანი ჯარიმა.
ვიდეომიმართვაში, რომლის გამოც დააკავეს, ზვიად კუპრავა ამბობს, რომ ასი ათასობით ადამიანმა, მისი ჩათვლით, გადაწყვიტა, 4 ოქტომბერს ჩაიშალოს რუსული სპეცოპერაცია და დაამხოს ივანიშვილი.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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