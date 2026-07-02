თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე ტროტუარზე მიმავალ ქალს ავტომობილი დაეჯახა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნეტგაზეთს უთხრეს, რომ მიღებული დაზიანებების შედეგად ქვეითი დაიღუპა.
მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს.
უწყება ამბობს, რომ დაკავებულია ერთი პირი.
ნეტგაზეთის ინფორმაციით, შემთხვევა ორი კვირის წინ მოხდა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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