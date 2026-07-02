30 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ჟენევაში გაიმართა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებზე საერთაშორისო დისკუსიების (ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები) 67-ე რაუნდი. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს, დე ფაქტო აფხაზეთის, დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის, რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები. დისკუსიებს თანათავმჯდომარეობდნენ გაერო, ეუთო და ევროკავშირი.
განცხადების თანახმად, რუსულმა მხარემ დისკუსიების მონაწილეებს [ამ შემთხვევაში ქართულ მხარეს] მოუწოდა, არსებული მანდატის ფარგლებში გადაიდგას პრაქტიკული ნაბიჯები, რომლებიც, მისი შეფასებით, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს უზრუნველყოფს. საუბარია “საქართველოსა და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების” მომზადებასა და გაფორმებაზე, რასაც წლებია მოსკოვი სოხუმთან და ცხინვალთან ერთად ოფიციალურად ითხოვს.
რუსეთის შეფასებით, აღნიშნული ინიციატივის მნიშვნელობა იზრდება ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავების ფონზე, მათ შორის საქართველოში ნატოს სამხედრო სწავლებებისა და სხვა სამხედრო-საწვრთნელი ღონისძიებების ჩატარების გამო.
ამასთან, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ადგილზე ვითარება შედარებით მშვიდია, რასაც რუსული მხარე ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში მოქმედ მექანიზმებს უკავშირებს, მათ შორის ერგნეთში მოქმედ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმს (IPRM) და 24-საათიან „ცხელ ხაზებს“. ასევე ხაზგასმულია გალში ანალოგიური მექანიზმის მუშაობის აღდგენისა და საქართველოს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის პროცესის დაწყების აუცილებლობა.
განცხადებაში რუსული მხარე აკრიტიკებს თბილისსაც. მისი შეფასებით, საქართველო ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზებას ახდენს, რასაც, მათი აზრით, ხელს უშლის კონსტრუქციული დიალოგის განვითარებას. ამ კონტექსტში მოხსენიებულია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ლტოლვილებთან დაკავშირებით მიღებული რეზოლუცია.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 68-ე რაუნდი მიმდინარე წლის ნოემბერში გაიმართება. შეხვედრამდე ეროვნული დელეგაციები თანათავმჯდომარეებთან კონსულტაციებს მონაწილე ქვეყნების დედაქალაქებში გამართავენ.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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