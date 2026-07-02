სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მიიღო, შეხვედრის ამსახველი ვიდეო ნიკოლ ფაშინიანმა საკუთარ Facebook-გვერდზე გამოაქვეყნა.
ევროკომისიის პრეზიდენტი სომხეთში სამუშაო ვიზიტით 2 ივლისის დილით ჩავიდა.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა აზერბაიჯანში ვიზიტისას სამხრეთ კავკასიაში დაკავშირებადობის და მშვიდობის მხარდასაჭერად 220 მილიონი ევროს მოცულობის საინვესტიციო პაკეტის შესახებ გამოაცხადა.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ.
საქართველო გაფართოების ნაცვლად EU-ის დაკავშირებადობის დღის წესრიგში?
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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