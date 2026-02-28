ნავროცკის თქმით, პოლონეთი ინფორმირებული იყო აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თავდასხმის შესახებ

პოლონეთის პრეზიდენტის, კაროლ ნავროცკის ინფორმაციით, ისინი ინფორმირებულები იყვნენ აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თავდასხმის შესახებ.
ნავროცკი წერს, რომ ის მუდმივ კონტაქტზეა NATO-ის მოკავშირე ქვეყნებთან.
“მუდმივად მაწვდიან ინფორმაციას ირანში დღევანდელი თავდასხმების შესახებ. მოკავშირეებისა წყალობითა და კოალიციური არხებით, ჩვენ ინფორმირებულები ვიყავით ისრაელისა და აშშ-ის მიერ ირანზე სამხედრო თავდასხმის შესახებ.
ამჟამად, ჩვენი პრიოროტეტია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ყველა პოლონელის უსაფთხოება. მათ შორის, დიპლომატებისა და სამხედროების. მე მუდმივ კონტაქტზე ვარ NATO-ის მოკავშირეებთან და სახელმწიფო ინსტიტუტებთან”, – წერს პოლონეთის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში.
Jestem na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Dzięki utrzymywanym kanałom sojuszniczym i koalicyjnym, mieliśmy świadomość podjęcia działań militarnych przez Izrael i USA.
Obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom w rejonie…
— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) February 28, 2026
ისრაელისა და აშშ-ის მიერ ირანზე თავდასხმას ჯერ არ გამოხმაურებია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ან “ქართული ოცნების” სხვა რომელიმე უწყება.
დღეს, 28 თებერვლის დილით, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დაიწყო “პრევენციული თავდასხმა” ირანზე. მოგვიანებით, აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანში “მნიშვნელოვანი სამხედრო ოპერაცია” დაიწყო.