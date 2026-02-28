საზოგადოება

ტრამპი აცხადებს, რომ აშშ-მა ირანში “მნიშვნელოვანი სამხედრო ოპერაცია” დაიწყო

28 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი ადასტურებს, რომ აშშ ირანში “მნიშვნელოვან საბრძოლო ოპერაციას”  ახორციელებს.

მისი თქმით, აშშ-ის მხრიდან დარტყმების მიზანია ირანის საზღვაო ფლოტისა და რაკეტების განადგურება.

გარდა ამისა, ტრამპმა გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ შესაძლოა იყოს მსხვერპლი აშშ-ის მხრიდანაც.

“შეიძლება დავკარგოთ მამაცი ამერიკელი გმირების სიცოცხლე და შეიძლება გვქონდეს მსხვერპლი, რაც ხშირად ხდება ომში, მაგრამ ჩვენ ამას ვაკეთებთ არა აწმყოსთვის, არამედ მომავლისთვის და ეს არის კეთილშობილური მისია”, – განაცხადა დონალდ ტრამპმა.

დღეს, 28 თებერვლის დილიდან, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ დაიწყეს ირანზე “პრევენციული დაბომბვა”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Wizz air დროებით აჩერებს ფრენებს ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე მიმართულებით  28.02.2026
“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე 28.02.2026
დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა 28.02.2026
ნავროცკის თქმით, პოლონეთი ინფორმირებული იყო აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თავდასხმის შესახებ 28.02.2026
“ჩვენ შვილებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, თანატოლების მსგავსად, შევიდნენ სკოლაში” – მშობლები კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვენ 28.02.2026
ტრამპი აცხადებს, რომ აშშ-მა ირანში “მნიშვნელოვანი სამხედრო ოპერაცია” დაიწყო 28.02.2026
პენიტენციური უარყოფს ინფორმაციას, რომ ღარიბაშვილი შვილის დაბადების დღეზე, ციხიდან დროებით გაიყვანეს 28.02.2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანს დაარტყა 28.02.2026
