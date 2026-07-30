ჩხოროწყუში არასრულწლოვანმა არასრულწლოვანი დაჭრა. „ნეტგაზეთს“ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ ბრალდებული დაკავებულია.
„ტვ პირველის“ ცნობით, დაშავებული მოზარდი ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში რჩება.
მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-109-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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