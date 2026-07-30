ავტორი: ოთო ბერძენიშვილი — მუსიკოსი, მუსიკოსთა პროფკავშირის თავმჯდომარე
საქართველოში გვიყვარს სიამაყით საუბარი ჩვენს მუსიკალურ გენზე, მრავალხმიანობაზე, რომელიც იუნესკომ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარა, და იმ ახალგაზრდა ნიჭიერ შემსრულებლებზე, რომლებიც დიდ საერთაშორისო სცენებს იპყრობენ. თუმცა ამ ბრწყინვალე ფასადის მიღმა არსებობს კარგად შენახული, მტკივნეული საიდუმლო. ამ წარმატების უკან დგანან ადამიანები, რომელთა შრომაც სახელმწიფომ სრულიად გააუფასურა, უხილავი გახადა და სისტემური ჩაგვრის მსხვერპლად აქცია.
ესენი არიან ჩვენი სამუსიკო სკოლების პედაგოგები. ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ბავშვებს მუსიკის სიყვარულს უნერგავენ, თავად კი გადარჩენისთვის იბრძვიან.
1.70 ლარი საათში – როცა სახელმწიფო ხელოვნებას მათხოვრობად აქცევს
სოციალური სამართლიანობის პრინციპიდან თუ შევხედავთ, ნებისმიერი შრომა, რომელიც ადამიანს ელემენტარული არსებობის წყაროს არ აძლევს, არის ექსპლუატაცია. საქართველოში სამუსიკო სკოლების მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურება, საუკეთესო კვალიფიკაციისა და უმაღლესი სტაჟის შემთხვევაშიც კი, ხშირად 1.70 ლარს შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ პროფესიონალი, რომელმაც თავად მინიმუმ 11–16 წელი ისწავლა და იშრომა ამ დარგში, თვეში იმაზე ნაკლებს გამოიმუშავებს, ვიდრე ერთი გემრიელი ვახშამი ან კომუნალური გადასახადია.
სახელმწიფომ შეგნებულად უარყო ეს ხალხი. პრობლემის სათავე ჯერ კიდევ 2007 წელს იწყება. სწორედ მაშინ, ნეოლიბერალური ოპტიმიზაციის ტალღაზე, მუსიკის მასწავლებლებს ჩამოართვეს „საგანმანათლებლო სფეროს მუშაკის“ სტატუსი და ისინი „კულტურის მუშაკებად“ გადაიყვანეს. ერთი სიტყვის ცვლილებამ კატასტროფული შედეგი მოიტანა: ისინი სრულიად გამოეთიშნენ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სახელმწიფო სქემებს. მათთვის დაიხურა გზა ღირსეული დანამატებისა და სოციალური გარანტიებისკენ. სახელმწიფო აპარატმა უბრალოდ ხელები დაიბანა და პედაგოგები მუნიციპალური ბიუჯეტების მწირ წყალობაზე მიატოვა.
როცა მასწავლებელი უკვე პენსიაზე ფიქრობს
ამ არაადამიანური შრომითი პირობების ლოგიკური შედეგი დემოგრაფიული კატასტროფაა. საქართველოში სამუსიკო სკოლის მასწავლებლის საშუალო ასაკი დღეს 55 წელია.
ეს მარტივი მათემატიკაა: ახალგაზრდა თაობა, რაც არ უნდა დიდი ნიჭი და სიყვარული ჰქონდეს დარგის მიმართ, ვერ აირჩევს პროფესიას, რომელიც მას შიმშილისთვის სწირავს. უმაღლესი კლასის კლარნეტისტები, პიანისტები თუ მევიოლინეები იძულებულნი ხდებიან, უარი თქვან პედაგოგობაზე, წავიდნენ ქვეყნიდან ან სრულიად სხვა სფეროში დასაქმდნენ (მაგალითად, გააქირაონ საკუთარი სახლები თავის შესანახად), რადგან სისტემამ მათ საყვარელი საქმით ცხოვრების უფლება წაართვა. ჩვენ ვდგავართ თაობათა შორის კავშირის გაწყვეტის რეალური საფრთხის წინაშე — როდესაც დღევანდელი პედაგოგები პენსიაზე გავლენ, კლასებში უბრალოდ აღარავინ დარჩება.
საარჩევნო კარუსელი და მოტყუებული იმედები
ყოველი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, პოლიტიკური ელიტა სამუსიკო სკოლების მასწავლებლებს „საარჩევნო ხმებად“ აღიქვამს. სქემა ყოველთვის ერთნაირია:
- წინასაარჩევნოდ იწყება დაპირებების კასკადი — „სტატუსის დაბრუნება“, „ხელფასების მატება“, „ახალი კანონი სახელოვნებო განათლების შესახებ“.
- მასწავლებლებს უჩნდებათ იმედი, რომ მათი შრომა ბოლოს და ბოლოს დაფასდება.
- არჩევნების დასრულებისთანავე დაპირებები თაროზე იდება (როგორც ეს მოხდა, მაგალითად, 2020 წელს მომზადებული კანონპროექტის შემთხვევაში, რომელიც დღემდე ფურცელზეა დარჩენილი).
ეს არის კლასიკური პოპულისტური თამაში უმწეო მდგომარეობაში მყოფ დასაქმებულებთან, რომელთაც გაფიცვის ან აქტიური პროტესტის ბერკეტებიც კი შეზღუდული აქვთ თავიანთი მოწყვლადი სტატუსის გამო. ხელისუფლება წლებია ცინიკურად იყენებს ამ ადამიანების მოთმინებასა და პროფესიულ პასუხისმგებლობას.
ბოლონიის ორსახოვნება: ევროპული ოცნება ქართული ექსპლუატაციის პირისპირ
ხშირად გვიყვარს აპელირება ევროპულ ღირებულებებსა და ბოლონიის სისტემაზე. შეუძლებელია უარვყოთ ის გრანდიოზული შესაძლებლობები, რაც ამ სისტემამ მოიტანა: საერთაშორისო მობილობა, გაცვლითი პროგრამები (როგორიცაა „ერასმუსი“), ხარისხის ერთიანი სტანდარტები და ქართველი სტუდენტებისა თუ აკადემიური პერსონალის ინტეგრაცია გლობალურ საგანმანათლებლო სივრცეში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროგრესი, რომელმაც ჩვენს ახალგაზრდებს მსოფლიო გაუხსნა.
მაგრამ რატომ ვერ მუშაობს ეს სისტემა სამუსიკო სკოლების დონეზე? რატომ ჩაიფუშა ის ჩვენთან?
პასუხი შრომით და კლასობრივ ჭრილში დევს: ევროპაში ბოლონიის აკადემიური პროცესი ჰაერში არ კიდია. ის დგას ძლიერ სოციალურ პარტნიორობასა და შრომით გარანტიებზე.
ავიღოთ, მაგალითად, გერმანია. იქ მუნიციპალური სამუსიკო სკოლები (Musikschulen) და მათი პედაგოგები დაცულები არიან მკაცრი საკანონმდებლო და კოლექტიური შეთანხმებებით:
- ტარიფების სისტემა (TVöD): გერმანიაში სამუსიკო სკოლების მასწავლებელთა უმრავლესობის ანაზღაურება რეგულირდება საჯარო სექტორის ერთიანი სატარიფო ხელშეკრულებით. ეს ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტს არ შეუძლია თავისი ნებით დააწესოს დამამცირებელი ხელფასი — არსებობს კანონით გარანტირებული მინიმუმი და სტაჟის მიხედვით ზრდის მკაფიო გრაფიკი.
- სოციალური დაზღვევის სპეციალური ფონდი (Künstlersozialkasse): გერმანული სოციალური მოდელი ითვალისწინებს, რომ თავისუფალ ხელოვანებსა და პედაგოგებს, რომლებიც შესაძლოა სრულ შტატზე არ იყვნენ, სახელმწიფო საპენსიო და ჯანმრთელობის დაზღვევის საფასურის 50%-ს უფარავს.
- ძლიერი პროფკავშირები (მაგალითად, ver.di და Verband deutscher Musikschulen): ეს ორგანიზაციები მუდმივად აწარმოებენ მოლაპარაკებებს მთავრობასთან, რათა მუსიკალური განათლება არ იქცეს პრეპარატულ, არასტაბილურ სამუშაოდ.
გერმანიაში ბოლონიის სისტემის მოთხოვნები იმიტომ მუშაობს, რომ პედაგოგს აქვს მყარი მატერიალური ზურგი. საქართველოში კი ხელისუფლებამ მხოლოდ „ევროპული ფასადი“ გადმოაკოპირა — ბიუროკრატიული კრედიტები, სტანდარტები, ქაღალდზე გაწერილი მოთხოვნები — მაგრამ სრულიად უგულებელყო მატერიალური ბაზისი. როდესაც მასწავლებელს სთხოვ ევროპულ სტანდარტებს, მაგრამ უხდი ყველაზე ღარიბი ქვეყნების დონეზე, ეს ბოლონიის პროცესი კი არა, ევროპული იდეის პროფანაცია, იმიტაცია და ფარისევლობაა. ბოლონიის სისტემის არსებობა წარმოუდგენელია შრომითი კანონმდებლობის რეალური გაუმჯობესების გარეშე, რადგან ვერანაირი აკადემიური ხარისხი ვერ იარსებებს იქ, სადაც დასაქმებული ფიზიკური გადარჩენის ზღვარზეა.
თვითორგანიზება, როგორც გადარჩენის ერთადერთი გზა
ისტორია გვიჩვენებს, რომ არცერთი სისტემური რეფორმა და შრომითი უფლება ზემოდან, ხელისუფლების კეთილი ნებით არავის მიუღია — ის ყოველთვის სოლიდარობითა და ბრძოლით მოიპოვება. სანამ მუსიკის პედაგოგები ინდივიდუალურად შეეცდებიან ამ უთანასწორო გარემოსთან შეგუებას, სახელმწიფო აპარატი კვლავაც წარმატებით გამოიყენებს მათ დუმილს. სწორედ ამიტომ აქვს კრიტიკული მნიშვნელობა თვითორგანიზებას.
საქართველოში ამ წინააღმდეგობისა და კოლექტიური ხმის მთავარ პლატფორმად სმპკ (საქართველოს მუსიკოსთა პროფესიული კავშირი / TUMIG — Trade Union of Musicians in Georgia) ყალიბდება. ეს არ არის უბრალოდ ფორმალური გაერთიანება, ეს არის ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ:
- თითოეული უხილავი პედაგოგის ხმა ერთ მძლავრ, კოლექტიურ მოთხოვნად იქცეს.
- მუსიკოსებმა და მასწავლებლებლებმა თავად განსაზღვრონ თავიანთი უფლებრივი დღის წესრიგი და აიძულონ სახელმწიფო, დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან.
- დაინგრეს იზოლაციის განცდა — სოლიდარობა სხვადასხვა რეგიონისა და სკოლის პედაგოგებს შორის არის ის ერთადერთი ძალა, რომელსაც საარჩევნო დაპირებების მანიპულაციების გაცამტვერება შეუძლია.
გერმანიის მაგალითიც ზუსტად ამას გვასწავლის: იქაური ძლიერი სოციალური გარანტიები არ არსებობდა მანამ, სანამ პროფკავშირულმა მოძრაობამ მუნიციპალიტეტები იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულებებზე არ დაიყოლია. სმპკ/TUMIG-ის გაძლიერება და თითოეული მუსიკოსის მხარდაჭერა ამ ბრძოლაში არის ერთადერთი რეალური შანსი, რომ ქართულმა მუსიკალურმა საზოგადოებამ საკუთარი მომავალი თავადვე გადაარჩინოს.
როგორ გამოვიდეთ ჩიხიდან?
ამ სისტემური ჩაგვრის დასასრულებლად მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებები და მორიგი წინასაარჩევნო დაპირებები არ კმარა. საჭიროა ძირეული შრომითი და სოციალური რეფორმა, სადაც სახელმწიფო აიღებს პასუხისმგებლობას და არა მხოლოდ „ქაღალდების წერას“:
- მინიმალური სახელფასო ზღვრის დაწესება: გერმანული სატარიფო ხელშეკრულებების მსგავსად, კანონით უნდა განისაზღვროს სახელოვნებო სფეროს პედაგოგთა შრომის მინიმალური ღირებულება, რომელიც მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისთვის სავალდებულო შესასრულებელი იქნება და დაიცავს მათ მუნიციპალური ჩინოვნიკების თვითნებობისგან.
- სტატუსის აღდგენა: მუსიკის მასწავლებლებს სასწრაფოდ უნდა დაუბრუნდეთ საგანმანათლებლო სფეროს მუშაკის უფლებრივი მდგომარეობა, რათა მათ შეძლონ კარიერული ზრდის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობა.
- პრაქტიკული გამოცდილების აღიარება: ბოლონიის სისტემის საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით, უნდა შეიქმნას არაფორმალური და პრაქტიკული გზით მიღებული კომპეტენციების აღიარების მექანიზმი, რათა მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალებს ხელოვნური ბიუროკრატიული ბარიერები არ შეექმნათ.
დრო იწურება. ყოველი წელი, როდესაც ჩვენს მუსიკის მასწავლებლებს მათხოვრული ანაზღაურების პირობებში ვტოვებთ, გვაახლოებს დღესთან, როდესაც საქართველოს სამუსიკო სკოლებში კლასები სამუდამოდ დაიხურება, ინსტრუმენტები კი მხოლოდ მტვრის შესაგროვებლად დარჩება. დროა, ხელისუფლებამ კულტურაზე ზრუნვა ფასადური პიარ–კამპანიებიდან რეალურ შრომით გარანტიებში გადათარგმნოს, ან იქნებ დროა ნორმალური ხელისუფლება მოვიყვანოთ?
რედაქციის შენიშვნა: კომენტარების განყოფილებაში გამოქვეყნებული სხვადასხვა ავტორის მოსაზრება, შესაძლოა, არ ასახავდეს ნეტგაზეთის პოზიციას.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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