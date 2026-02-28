საზოგადოება

ისრაელი აცხადებს, რომ ირანს დაარტყა

28 თებერვალი, 2026
ისრაელი აცხადებს, რომ ირანს დაარტყა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

28 თებერვლის დილიდან ისრაელმა ირანზე თავდასხმა დაიწყო. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის, ისრაელ კაცის განცხადებით, ეს არის “პრევენციული თავდასხმა”. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა.

ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, საგანგებო რეჟიმი 28 თებერვლის დილის 8 საათიდან გამოცხადდა, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანა “სრული აქტივობიდან” მხოლოდ “აუცილებელი აქტივობის” რეჟიმზე გადადის. აიკრძალა საგანმანათლებლო და სამუშაო სივრცეების გახსნა, გარდა აუცილებელი ეკონომიკური სექტორებისა.

გამოცემა Reuters-ის ინფორმაციით, ირანის ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი თეირანში არ იმყოფება – ის უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს.

ამავე გამოცემის ცნობით, ისრაელმა დახურა საჰაერო სივრცე სამოქალაქო რეისებისთვის. ხელისუფლებამ მოსახლეობა გააფრთხილა, არ შევიდნენ არცერთ აეროპორტში.

ისრაელის თავდაცვის ძალების სპიკერის, ავიჩაი ადრააეს ინფორმაციით, მათ იერიში მიიტანეს ჰეზბოლას სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე სამხრეთ ლიბანშიც. ჰეზბოლა არის ლიბანური სამხედრო გაერთიანება და პოლიტიკური პარტია. მიიჩნევა, რომ ის ირანის მხარდაჭერით არსებობს. ჰეზბოლა აშშ-ის ტეროროსტული ორგანიზაციების სიაში ჰყავს შეყვანილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

