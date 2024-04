გაიწვიეთ კანონპროექტი – გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მოწოდება “ოცნებას”

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი “ქართულ ოცნებას” მოუწოდებს, გაიწვიოს კანონპროექტი. საუბარია რუსულ კანონზე, რომელიც მმართველმა პარტიამ გასულ წელს მასობრივი პროტესტის ფონზე გაიწვია პარლამენტიდან და პირობა დადო, რომ აღარასოდეს დაუბრუნდებოდა, თუმცა ახლა ისევ აპირებს მის მიღებას.

“ჩვენ მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, გაიწვიოს კანონპროექტი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას, რომლებიც თავიანთი დაფინანსების 20%-ზე მეტს იღებს უცხოეთიდან, აწებებს იარლიყს, რომ არიან „ორგანიზაციები, რომლებიც მოქმედებენ უცხო ძალის ინტერესებით“. ეს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის გამოხატვის თავისუფლებას”, – აცხადებს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი.

#Georgia: We urge the authorities to withdraw the draft law labelling civil society & media that receive over 20% of their funding from abroad as “organisations acting in the interest of a foreign power”. This poses serious threats to freedoms of expression & association.

