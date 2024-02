შვედეთის NATO-ში გაწევრიანებას უნგრეთმაც დაუჭირა მხარი – ქვეყანა ალიანსის წევრი გახდება

უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა შვედეთის NATO-ში გაწევრიანებას. ამით, ფაქტობრივად, დასრულდა შვედეთის ალიანსთან მოლაპარაკების 2-წლიანი პროცესი. ქვეყანა NATO-ს რიგით 32-ე წევრი გახდება.

“დღეს ისტორიული დღეა. ყველა წევრი ქვეყნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა შვედეთის NATO-ში გაწევრიანებას. შვედეთი მზად არის აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის”, – დაწერა სოციალურ ქსელში შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა, ულფ ქრისტერსონმა.

Today is a historic day. The parliaments of all NATO member states have now voted in favour of Swedish accession to NATO. Sweden stands ready to shoulder its responsibility for Euro-Atlantic security.

— SwedishPM (@SwedishPM) February 26, 2024