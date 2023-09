სოლიდარობას ვუცხადებ პრეზიდენტს – ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე

გერმანიის პარლამენტის(ბუნდესტაგის) საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს სოლიდარობას უცხადებს.

ასე ეხმაურება ისე „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესის დაწყების შესახებ.

მისი თქმით, საქართველოს ევროპულ მომავალს „ქართული ოცნების“ მიერ ქვეყნის ორბანიზაცია და პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ემუქრება.

„ქართული ოცნება“ ემუქრება ხალხის ევროპულ ოცნებას. მე სოლიდარობას ვუცხადებ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც არის ნამდვილი ევროპელი ლიდერი. ის კი არ ემუქრება საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს, არამედ „ქართული ოცნების“ მიერ საქართველოს ორბანიზაცია + ამ იმპიჩმენტის მცდელობა“, – დაწერა ტვიტერზე მიხაელ როთმა.

Georgian Dream is threatening European dream of 🇬🇪 People. I stand in solidarity with State President @Zourabichvili_S a true European leader. Not she is threatening 🇬🇪 EU candidate status, but @GeorgianDream41‘s orbanization of 🇬🇪 + this impeachment attempt. pic.twitter.com/BN6ifwfrmC

— Michael Roth – official 🇪🇺🇺🇦 (@MiRo_SPD) September 1, 2023