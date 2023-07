აშშ: რუსულმა მოიერიშე თვითმფრინავმა სირიაში ამერიკული დრონი დააზიანა

რუსულმა მოიერიშე თვითმფრინავმა სირიის თავზე ამერიკული დრონი MQ-9 მიზანმიმართლად დააზიანა. ამის შესახებ ინფორმაციას აშშ-ის საჰაერო ძალები ავრცელებს. შემთხვევა ორი დღის წინ, 23 ივლისს მოხდა.

U.S. Air Forces Central-ის თანახმად, რუსული თვითმფრინავი სახიფათო დისტანციაზე მიფრინდა MQ-9-სთან და ზუსტად მის ზემოთ განთავსებულმა დრონის თავზე გადმოყარა ე.წ. სატყუარა, სითბური რაკეტები, რომელსაც საბრძოლო თვითმფრინავები რაკეტებისგან თავის ასარიდებლად იყენებენ.

შედეგად, დრონი დაზიანდა. ეკიპაჟმა ფრენის გაგრძელება და საკუთარ ბაზაზე უსაფრთხოდ დაბრუნება შეძლო.

#BREAKING: Russian fighter jets ‘severely damaged’ a US Air Force MQ-9 Reaper drone that was conducting counter-ISIS operations over Syria. -CENTCOM pic.twitter.com/77vAd9LSIT

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 25, 2023