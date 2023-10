სირიიდან ისრაელის მიმართულებით ისროლეს – ისრაელი

ისრაელის სამხედრო ძალების ცნობით, სირიიდან ისრაელის მიმართულებით გასროლილი ნაღმტყორცნების ნაწილი, სავარაუდოდ, ისრაელის ტერიტორიაზე დაეცა.

x- ზე [ტვიტერზე] გამოქვეყნებულ მოკლე ცნობაში ისრაელის თავდაცვის ძალები წერენ, რომ ნაღმტყორცნები, სავარაუდოდ, ღია სივრცეში დაეცა. მას მსხვერპლი არ მოჰყოლია.

ისრაელის სამხედრო ძალები ასევე იუწყებიან, რომ ჯარისკაცებმა ისრაელიდან სავარაუდო ცეცხლის გახსნას პასუხობენ.

ჯერჯერობით მწირი და დაუზუსტებელი ინფორმაცია ვრცელდება ამ საკითხზე. ზოგიერთი საერთაშორისო სააგენტოს ცნობით, სირია უარყოფს ცეცხლის გახსნას ისრაელის მიმართულებით.

IDF soldiers are responding with artillery and mortar shells toward the origin of the launching in Syria. pic.twitter.com/4XgKFYsp8T

— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023