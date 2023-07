„ღრმად შეწუხებული ვარ სასამართლოდან სააკაშვილის ფოტოებით“ — მაია სანდუ

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანისკენ. ამის შესახებ მან დღეს, 4 ივლისს დაწერა Twitter-ზე.

“ღრმად შეწუხებული ვარ მიხეილ სააკაშვილის შემაშფოთებელი სურათებით სასამართლოდან, რამაც გამოავლინა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმება ციხეში ყოფნის პერიოდში. მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, პრიორიტეტად ჰქონდეს მისი კეთილდღეობა და სასწრაფოდ უზრუნველყოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამედიცინო მკურუნალობა საზღვარგარეთ”, — დაწერა სანდუმ.

Deeply disturbed by the distressing images of @SaakashviliM in court, revealing severe health deterioration during his time in prison. Urging Georgian authorities to prioritize his well-being and urgently provide access to vital medical treatment abroad.

