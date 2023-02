„ოპოზიციის ლიდერის სიკვდილამდე წამება მიუღებელია ქვეყნისთვის, რომელსაც EU-ში სურს“ — სანდუ

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ ტვიტერის პირად გვერდზე განცხადებას ავრცელებს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომაროებასთან დაკავშირებით.

მოლდოვის რესპუბლიკის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ უკიდურესად შემაშფოთებელია სააკაშვილის კრიტიკული ფიზიკური მდგომარეობა:

„მიხეილ სააკაშვილის კრიტიკული ფიზიკური მდგომარეობა უკიდურესაც შემაშფოთებელია. ოპოზიციის ლიდერის სიკვდილამდე წამება მიუღებელია ისეთი ქვეყნისთვის, რომელსაც სურს, ევროკავშირის წევრი გახდეს. ის დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს და უცხოეთში გაემგზავროს სამკურნალოდ“ ,- აცხადებს მაია სანდუ.

The critical physical condition of Mikheil Saakashvili is extremely concerning.

Torturing an opposition leader to death is unacceptable for a country that wants to join the European Union🇪🇺. @SaakashviliM must be immediately released & sent abroad for medical treatment. pic.twitter.com/ZNstr61RUL

— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 2, 2023