ზელენსკი, ბლინკენი, ფონ კრამონი – ვინ ულოცავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ სხვადასხვა სახელმწიფოს ოფიციალური უწყებები თუ პოლიტიკოსები.

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდირ ზელენსკი სალომე ზურაბიშვილისთვის გამოგზავნილ წერილში ამბობს, რომ „უკრაინელი და ქართველი ხალხი თავისი ტერიტორიებს დეოკუპაციას განახორციელებს“.

დავით არახამიამ კი აღნიშნა, რომ „ყოველი წლის ეს დღე შეხსენებაა თავისუფალი არჩევანის განუხრელობისა“ და სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ „ევროპული არჩევანის სიმბოლური გამოხატულება არ ბრწყინავს საზეიმო დღეს“.

მისალოცი განცხადება გამოაქვეყნა ენტონი ბლინკენმაც.

ბელარუსელმა ოპოზიციონერმა სვეტლანა ტიხანოვსკაიამ თქვა, რომ მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს.

ევროპარლამენტის დეპუტატმა ვიოლა ფონ კრამონმა განაცხადა, რომ ბრიუსელი განაგრძობს თბილისის მხარდამჭერას „დამოუკიდებლობის სრულ მიღწევამდე“, რაც არაა ადვილი იმ დროს, როცა „შიდა და გარე საფრთხეები საქართველოს რუსეთის მიმართულებით უბიძგებენ“.

🇬🇪Happy #IndependenceDay to #Georgia!

In a time, when the freedom of the Georgian people is threatened from both inside and out, it is vital to show our #solidarity.

As a long-standing friend of 🇬🇪, I fully support their path to join the #EU. 🇪🇺 pic.twitter.com/CK4z9gucdd

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) May 26, 2023