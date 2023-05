ევროპარლამენტარები კვლავ მოუწოდებენ ზურაბიშვილს გვარამიას შეწყალებისკენ

ევროპარლამენტარები საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ „მთავარი არხის“ დამფუძნებელ ნიკა გვარამიას შეწყალებისკენ.

ევროპარლამენტარების წერილს ზურაბიშვილისადმი „მწვანეები/ევროპული თავისუფალი ალიანსის” წევრი მარკეტა გრეგოროვა Twitter-ზე აქვეყნებს.

„დღეს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეა. მე და ჩემი კოლეგებმა ევროპარლამენტიდან გადავწყვიტეთ, საქართველოს პრეზიდენტს

მოვუწოდოთ, განიხილოს ნიკა გვარამიას შეწყალება. ჩვენ სამუდამოდ ვრჩებით საქართველოს მეგობრებად და ვიმედოვნებთ, რომ ამ მნიშვნელოვან დღეს სიმბოლურ გზავნილს გადავცემთ“, — წერს გრეგოროვა.

Today is World Press Freedom Day. Me and my colleagues in @Europarl_EN thus decided to call on the President of Georgia, @Zourabichvili_S to consider a pardon for Nika Gvaramia. We stay forever friends of Georgia and hope to convey a symbolic message on this crucial day. 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/4hOCodGDGy

— Markétka Gregorová 🦄 (@MarketkaG) May 3, 2023