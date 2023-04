საქართველოში უკრაინული ხელოვნების ფესტივალი გაიმართება

28-30 აპრილს საქართველოში უკრაინული ხელოვნების ფესტივალი Bouquet Kyiv Stage გაიმართება.

ფესტივალის ფარგლებში კონცერტები, მუსიკალური წარმოდგენები, გამოფენები და ფილმების ჩვენებები ექვს სხვადასხვა ადგილას გაიმართება.

ფესტივალის ორგანიზატორების ცნობით, პროექტის სლოგანი იქნება „უკრაინა + საქართველო. გვერდიგვერდ“. ბილეთების გაყიდვიდან და შემოწირულობებიდან მიღებული ყველა შემოსავალი უკრაინაში დაღუპული ქართველი მეომრების ოჯახებს გადაეცემა.

ტრადიციულად, Bouquet Kyiv Stage აერთიანებს მუსიკას, კინოს, თეატრს, საგამოფენო პროექტებს და საჯარო მოლაპარაკებებს. ფესტივალზე გაიმართება კონცერტი, სახელწოდებით Breaking Through to the Light, რომელიც მოიცავს გამოჩენილი უკრაინელი კომპოზიტორების — ვალენტინ სილვესტროვის, ვიქტორია პოლიოვას, ჰანა ჰავრილეცის, ივან ნებესნისა და ვიქტორ სტეპურკოს — ნაწარმოებებს, რომლებიც შედგენილია 2022 წელს, ომის დაწყების შემდეგ.