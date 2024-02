ვაფასებთ საქართველოს და მის თავისუფლებისმოყვარე ხალხს – ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი მადლობას უხდის საქართველოს პრეზიდენტს, სალომე ზურაბიშვილს მხარდაჭერისთვის. მისი თქმით, რუსეთის ყველა მეზობელი ერის თავისუფებისთვის, საჭიროა მის წინააღმდეგ “კოლექტიური და ძლიერი ზეწოლა”.

“აგრესორზე კოლექტიური და ძლიერი ზეწოლა გადამწყვეტია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მისი ყველა მეზობელი ერი თავისუფალი დარჩეს. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ საქართველოს და მის თავისუფლებისმოყვარე ხალხს”, – ასე უპასუხა ზელენსკიმ ზურაბიშვილის განცხადებას, სადაც მან უკრაინას გამარჯვება უსურვა.

Thank you, @Zourabichvili_S! Collective and strong pressure on the aggressor is critical to ensuring that all of its neighbouring nations remain free. We highly value Georgia and its freedom-loving people.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2024