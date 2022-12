რუსი ოლიგარქების გაყინული ქონება უკრაინას გადაეცემა – აშშ-ის სენატის გადაწყვეტილება

CNN-ის ცნობით, შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო ცვლილებების პაკეტი, რითაც რუსი ოლიგარქების გაყინული ქონება უკრაინას გადაეცემა.

ცვლილებების ინიციატორი რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემია.

I’m very pleased the Senate unanimously adopted my amendment with @SenWhitehouse to allow assets seized from sanctioned Russian oligarchs and entities supporting Putin to be used to the benefit of the Ukrainian people.https://t.co/1MGH2VjZF2

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 22, 2022