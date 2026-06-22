ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანული სატელეკომუნიკაციო კომპანია AzerTelecom აცხადებს, რომ სომხურ ოპერატორ Telecom Armenia-სთან შეთანხმება გააფორმა, რომლის მიხედვითაც სომხეთის მიმართულებით საერთაშორისო ინტერნეტტრაფიკის ტრანზიტი კომპანიის ინფრასტრუქტურის საშუალებით განხორციელდება.

კომპანიის ინფორმაციით, შეთანხმება მიზნად ისახავს რეგიონში ინტერნეტკავშირის მარშრუტების დივერსიფიკაციას, სატელეკომუნიკაციო ქსელების მდგრადობის გაძლიერებასა და ტელეკომუნიკაციების სფეროში რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებას.

AzerTelecom-ის განმარტებით, ახალი მარშრუტები ინტერნეტ-მომსახურების საიმედოობას გაზრდის და შესაძლო ტექნიკური შეფერხებების შემთხვევაში ალტერნატიული კავშირის უზრუნველყოფას შეუწყობს ხელს.

კომპანია აღნიშნავს, რომ ეს შეთანხმება ბოლო თვეებში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის განხორციელებული ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთ-ერთი პროექტია.

AzerTelecom-ის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ მანამდე დაიწყო აზერბაიჯანიდან სომხეთში დიზელის საწვავისა და საავტომობილო ბენზინის ექსპორტი, ხოლო რუსეთიდან და ყაზახეთიდან სომხეთში გაგზავნილი მარცვლეულისა და სასუქის ნაწილის ტრანზიტი აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით განხორციელდა.

კომპანიის ცნობით, აღნიშნული თანამშრომლობა ემსახურება რეგიონული კავშირების გაძლიერებასა და ინფრასტრუქტურული ურთიერთქმედების გაფართოებას.

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