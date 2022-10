ირანის უსაფრთხოების ძალებმა 17 წლის ბიჭი ფრინველებზე სანადირო საფანტის ახლო მანძილიდან სროლით მოკლეს. ინფორმაციას BBC-ის სპარსულენოვანი სამსახური ავრცელებს წყაროებზე დაყრდნობით.

17 წლის აბოლფაზლ ადინეზადემ 8 ოქტომბერს სკოლა გააცდინა იმისათვის, რომ ანტისამთავრობო პროტესტში მიეღო მონაწილეობა. ბიჭი სახლში აღარ დაბრუნებულა.

ხელისუფლება ფაქტს არ გამოხმაურებია, თუმცა BBC-მ მოიპოვა ადინეზადეს გარდაცვალების მოწმობა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოზარდი დაიღუპა ფრინველებზე სანადირო საფანტით ღვიძლისა და თირკმლის დაზიანების შედეგად.

წყაროები ციტირებენ ექიმს, რომელიც ამბობდა, რომ აბოლფაზლ ადინეზადეს 1 მეტრზე მოკლე მანძილიდან ესროლეს.

“ასეთი რა დანაშაული ჩაიდინა, რომ მუცელი საფანტის 24 ტყვიით დაუხვრიტეთ?” — ისმის დაღუპული მოზარდის მამის ნათქვამი ვიდეოში, რომელიც ბიჭის დაკრძალვაზეა გადაღებული.

თავდაპირველად მშობლებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რა ბედი ეწია მათ შვილს მას შემდეგ, რა პროტესტში მიიღო მონაწილეობა.

ასე გაგრძელდა მეორე დღემდე, როცა მათ განათლების სამინისტროდან დაურეკეს და უთხრეს, წაეყვანათ პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებაში მყოფი შვილი. თუმცა, ადგილზე მისვლის შემდეგ მშობლებს აცნობეს, რომ აბოლფაზლი გარდაცვლილი იყო.

“პირს მოკუმავ და მედიას არ დაელაპარაკები”, — წყაროების ცნობით, ასე გააფრთხილეს ბიჭის მამა პოლიციის განყოფილებაში.

მათივე ინფორმაციით, დაღუპული მოზარდის ოჯახზე ზეწოლას ახდენდნენ და მოუწოდებდნენ, ეთქვა, რომ მათი შვილი პროსამთავრობო შეიარაღებული ორგანიზაციის, “ბასიჯის” წევრი იყო, რათა შექმნილიყო წარმოდგენა, რომ აბოლფაზლი პროტესტის მონაწილეებმა მოკლეს.

ხელისუფლებას მანამდე არაერთგზის უთქვამს, რომ “მეამბოხეები”, რომლებიც ირანის მტრებთან არიან შეკრულნი, “ბასიჯისა” და უსაფრთხოების ძალების სხვა წარმომადგენლებს კლავენ.

როგორც BBC წერს წყაროებზე დაყრდნობით, სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი უსაფრთხოების ძალები აბოლფაზლის დაკრძალვაზეც იმყოფებოდნენ, რათა გაეჩუმებინათ მგლოვიარეები, რომელთაც ბრაზის გამოხატვა სურდათ. დაკრძალვის შემდეგ ზოგიერთი მგლოვიარე გზად გააჩერეს და სთხოვეს, წაეშალათ ვიდეოები თავიანთი მობილურებიდან.

“What crime had he committed, that you sprayed his stomach with 24 birdshots?,” Abolfazl’s father asked at his funeral in this video.

The family was put under pressure to say their son was a member of basij, a notorious Iranian malitia to “show he was killed by protesters”.

4/5 pic.twitter.com/F60c96QK7c

— Parham Ghobadi (@BBCParham) October 20, 2022