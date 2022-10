„მასკვა“, ქერჩის ხიდი… რა იქნება შემდეგი? – უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო

„რუსული ფლოტის ფლაგმანის, „მასკვას“ და ქერჩის ხიდი – უკრაინის კუთვნილ ყირიმში რუსეთის ძალის ორი ცნობილი სიმბოლო უკვე დაეცა. რა არის შემდეგი, რუსებო?“ – წერს ტვიტერზე უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

What’s next in line, russkies?

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022