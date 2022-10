ხანძარი ყირიმის ხიდზე – ფოტო და ვიდეო

შაბათ დილას, 8 ოქტომბერს, ქერჩის (ყირიმის) ხიდს, – ყირიმის ანექსიის ერთგვარ სიმბოლოსა და ერთ-ერთი საკვანძო სტრატეგიულ არტერიას რუსული ძალებისთვის, ცეცხლი გაუჩნდა.

სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ვიდეო და ფოტომასალა, რომელზეც ჩანს, როგორ უკიდია ხიდს, – მის სარკინიგზო ხაზებს ცეცხლი.

Somethings burning on the #Kerch Bridge, 🇷🇺 sources say a fuel train has set ablaze, I wonder how that has happened?! pic.twitter.com/iAYmQLmHYE

— Eidetic Eye (@eideticeye) October 8, 2022