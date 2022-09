ეს არ არის დამთხვევა, მიზანმიმართული დაზიანებაა – ბორელი გაჟონვაზე

ევროკავშირი აცხადებს, რომ „ნორდსტრიმის“ გაზსადენების დაზიანება მიზანმიმართული ქმედების შედეგია და ამის გამო შეშფოთებას გამოხატავს.

„ნორდსტრიმის“ გაზსადენის სიახლოვეს ძლიერი წყალქვეშა აფეთქებები დაფიქსირდა, რის შედეგადაც გაზმა ბალტიის ზღვაში გაჟონა.

დანიის ენერგეტიკის სააგენტოს თანახმად, გაზი ჟონავს ბალტიის ზღვაში „ნორდსტრიმ 1“ და „ნორდსტრიმ 2“ მილსადენებიდან, სამ ადგილას.

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უშიშროების პოლიტიკის სფეროში, ჯოზეფ ბორელი აცხადებს, რომ „ევროპის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ნებისმიერი სახის, მიზანმიმართული დაზიანება ყოვლად დაუშვებელია და მას მტკიცე და ერთიანი პასუხი გაეცემა“.

Damage to Nord Stream 1 & 2 are not a coincidence and affect us all.

All available information indicates leaks are the result of a deliberate act.

Deliberate disruption of European energy infrastructure is utterly unacceptable and will be met with a robust and united response. https://t.co/p32qR8TzOb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022