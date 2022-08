უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას შეფასებით, რუსეთის მოქალაქეების ევროკავშირის ქვეყნებში გამარტივებულ მოგზაურობას რუსეთის ტრანსფორმაციაზე ნულოვანი ეფექტი აქვს. უკრაინა საჭიროდ მიიჩნევს, ევროკავშირმა რუსეთის მოქალაქეებზე ტურისტული ვიზების გაცემა შეწყვიტოს.

„ევროკავშირში მოგზაურობას რუსეთზე ნულოვანი ტრანსფორმაციული ეფექტი აქვს. 2007 წელს სავიზო რეჟიმის გამარტივების შემდეგ, მოსკოვი თავს დაესხა საქართველოს, დაიწყო ომი უკრაინასთან, ჩაიდინა მრავალი დანაშაული — ყველაფერი ეს ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით. რუსეთის გარდაქმნისთვის კარი დაუკეტეთ რუს ტურისტებს“, — წერს კულება.

Travel to the EU has had zero transformative effect on Russia. Since visa facilitation in 2007, Moscow has attacked Georgia, launched a war on Ukraine, committed multiple crimes — all of it with overwhelming popular support. To transform Russia, shut the door on Russian tourists.

