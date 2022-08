მსოფლიოს სუსტმა პასუხმა გამოიწვია ის დაუსჯელობის განცდა, რომელიც პუტინმა იგრძნო – რიში 2008 წლის ომზე

აშშ-ს სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი, ჯიმ რიში 2008 წლის ომზე საუბრისას აცხადებს, რომ მსოფლიოს სუსტმა პასუხმა ვლადიმერ პუტინს დაუსჯელობის განცდა გაუჩინა.

„გუშინ 14 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთი საქართველოში შეიჭრა. სუვერენიტეტის ამ უხეშმა დარღვევამ და მსოფლიოს სუსტმა პასუხმა გამოიწვია ის დაუსჯელობის განცდა, რომელიც იგრძნო პუტინმა და საშუალება მისცა ორჯერ შეჭრილიყო უკრაინაში, დახმარებოდა ასადს სირიაში, განევითარებინა ვაგნერის დაქირავებულ მებრძოლთა რაზმი და დაემყარებინა დე-ფაქტო კონტროლი ბელარუსზე.

Yesterday marked the 14th anniv of #Russia’s invasion of #Georgia. This violation of sovereignty & the world’s weak reaction led to the impunity #Putin felt to invade Ukraine twice, assist Assad in Syria, develop the Wagner mercenaries, & take de-facto control of #Belarus.

