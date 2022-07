საელჩოები და საგარეო უწყებები სამძიმარს გამოთქვამენ გუდაურის ტრაგედიის გამო

საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოები ეხმაურებიან გუდაურში 29 ივლისს მომხდარ ავიაკატასტროფას და დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებენ.

გაერთიანებული სამეფოს საელჩო საქართველოში: „სამძიმარს ვუცხადებთ საგანგებო სიტუაციების მართვის და პირველადი რეაგირების პერსონალის დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს, მათი ტრაგიკული დაღუპვის გამო“.

სამძიმარს ვუცხადებს საგანგებო სიტუაციების მართვის და პირველადი რეაგირების პერსონალის დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს, მათი ტრაგიკული დაღუპვის გამო. We expresses our deepest condolences to families & loved ones of those tragically killed while on duty yesterday. — UK in Georgia (@UKinGeorgia) July 30, 2022

შვედეთის საელჩო: „საქართველოში შვედეთის საელჩო ღრმად არის დამწუხრებული გუდაურში ვერტმფრენი ტრაგიკული ჩამოვარდნის გამო და სურს სამძიმარი გამოუცხადოს ტრაგიკულად დაღუპული მესაზღვრეების, საგანგებო სამსახურების პერსონალის, მაშველების და სამედიცინო პერსონალის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს“.

The Embassy of Sweden in Georgia is deeply saddened by a tragic crash of a rescue helicopter in Gudauri and would like to express sincere condolences to the families and friends of the tragically deceased border guards, emergency management personnel, rescuers, and medical staff. — Sweden in Georgia (@SwedeninGE) July 30, 2022

საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი მარეკ შჩიგელი: „ღრმად დამწუხრებული ვარ გუდაურში ვერტმფრენის ტრაგიკულად ჩამოვარდნის გამო. გულწრფელ სამძიმარს ვუცხადებ სამაშველო ოპერაციისას დაღუპული გუნდის მამაცი წევრების, მაშველებისა და სამედიცინო პერსონალის ოჯახის წევრებს და მეგობრებს“.

Deeply saddened by the tragic crash of a rescue helicopter in Gudauri.

My sincere condolences to the families and friends of the brave crew members, rescuers and medical staff who lost their lives while on a rescue operation. — Marek Szczygieł (@EUMMGeorgia_HoM) July 30, 2022

Statement by the EU Delegation to Georgia on the tragic event during a rescue operation in Gudaurihttps://t.co/jFirGZ08up pic.twitter.com/JL6WarrZ43 — EU Delegation Georgia 🇪🇺 (@EUinGeorgia) July 29, 2022

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეიჰუნ ბაირამოვი: „გუდაურის საკურორტო რაიონში სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შესახებ გავრცელებულმა ცნობამ ღრმა მწუხარება გამოიწვია. ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ დაღუპულთა ოჯახებისა და საქართველოს ხალხისადმი. ამ რთულ პერიოდში, აზერბაიჯანი საქართველოს გვერდით დგას“.

The news on border police helicopter crash in the Gudauri resort area of #Georgia deeply saddened us. We express our heartfelt condolences to the families of the deceased and People of friendly Georgia. #Azerbaijan stands by Georgia in this difficult time.

🇦🇿🇬🇪 @iliadarch — Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) July 29, 2022

თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: „დამწუხრებული ვართ საქართველოში, გუდაურში სამაშველო ოპერაციის დროს ვერტმფრენის ჩამოვარდნის და ბორტზე მყოფი ეკიპაჟის რვა წევრის გარდაცვალების გამო. სამძიმარს ვუცხადებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს და ჩვენი მეზობელი საქართველოს მეგობარ მთავრობას და ხალხს”.

Press Release Regarding the Helicopter Crash in Georgia https://t.co/F8IohIhSrk pic.twitter.com/vEpfKBWgF1 — Turkish MFA (@MFATurkiye) July 29, 2022