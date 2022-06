ევროპას შენთვის ადგილი არ აქვს – ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი კობახიძეს

ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარეს, ირაკლი კობახიძეს მიმართავს, რომ ევროპას მისთვის ადგილი არ აქვს.

ასე გამოეხმაურა ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ირაკლი კობახიძის ბრალდებებს შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის, კარლ ბილდტის მიმართ. კობახიძის განცხადებით, კარლ ბილდტი „ჩვეულებრივი კორუმპირებული კაცია“.

„როდესაც ორმოში ხარ, შეწყვიტე თხრა. როცა ასე ღრმად ხარ, უბრალოდ გააგრძელე ჩინეთისკენ სვლა. ევროპას შენთვის ადგილი არ აქვს“, – ასე მიმართავს კობახიძეს ტვიტერზე ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი.

When you’re in a hole, stop digging. When you’re this deep, just keep going to China. Europe has no place for you. https://t.co/0NW9QVe3Tl

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) June 28, 2022