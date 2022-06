ნამდვილი „სავოკი“ – ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ღარიბაშვილზე

ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი აკრიტიკებს და „სავოკს“ უწოდებს ირაკლი ღარიბაშვილს.

ილვესმა ეს ტვიტი მას შემდეგ დაწერა, რაც ღარიბაშვილმა პარლამენტში ანგარიშით გამოსვლისას კარლ ბილდტი საქართველოს წინა ხელისუფლების მიერ ბიუჯეტიდან მოსყიდულ ლობისტებს შორის დაასახელა.

„საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სრულად გასაბჭოვდა. ნამდვილი „სავოკი“. საერთოდ, რატომ უნდა დაიჭიროს ევროკავშრიმა მასთან საქმე?“ – წერს ის ტვიტერზე.

Georgian PM goes full retro-Sov. A true COBOK.

Why does the EU even deal with him? https://t.co/sAx5jxa4Rq

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) June 23, 2022