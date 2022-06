„პუტინიც ასე ფიქრობს და ლაპარაკობს“ – ევროპარლამენტარი კობახიძეზე

ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარეს, ირაკლი კობახიძეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ადარებს.

ევროპარლამენტარი კობახიძის იმ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც მან თქვა, რომ „ევროპის სახალხო პარტია“ (EPP) კრიმინალური პარტიების ევროპული გაერთიანებაა.

„პუტინიც ასე ფიქრობს და ლაპარაკობს“, – დაწერა ტვიტერზე რასა იუკნევიჩიანემ.

“More than 200 MEPs supported the resolution [that includes call to sanction Bidzina Ivanishvili]. It had support of three groups with the @EPP being European union of criminal parties – @UNMGeorgia and @EuropeanGeorgia ,” Georgian Dream Chair Irakli Kobakhidze said pic.twitter.com/GBP3yIk7Od

